從面相學觀點來看，嘴巴為「出納宮」，除了管理人的飲食，也是言語所出之門，觀察嘴唇的形狀，能夠幫助我們快速了解一個人的性格。運勢命理網站「知命命理」分析，櫻桃口、四方口、仰月口、彎弓口的人非常好命，與富貴特別有緣，一生過得幸福又順遂。

▍1.櫻桃口

櫻桃嘴的特徵是口形圓潤小巧，嘴角微微上翹，唇色鮮豔，屬於天生富貴的口部特徵。這樣的嘴巴若是再加上一口整齊的牙齒，就更顯佳相了。有櫻桃小嘴的人，頭腦聰慧，個性善良，自身的學業和事業都比較順遂。但是，由於他們大多個性保守，氣度不夠大，處事能力差，所以會常常錯失良機。所以，他們大多會安穩於世，卻無緣大財富。

櫻桃嘴紅潤小巧，嘴角上翹。（示意圖／shutterstock）

▍2.四方口

上唇棱角分明，下唇左右較方，口角兩兩對齊的，就屬於四方口的面相。有四方口的人，通常為人勤奮，重視感情，主福壽雙全，年紀越大越富貴，而且，這類人做事踏實穩重，不炫耀、不貪功，處事能力也非常強，所以在事業上可以越做越大。

四方口的上唇棱角分明，下唇左右較方，口角兩兩對齊。（示意圖／shutterstock）

▍3.仰月口

仰月口的特徵是嘴巴如上弦月般彎曲向上，嘴角與臉頰交界處稍微往下走，嘴唇紅潤，牙齒潔白。擁有仰月口這種口形的人，在文學方面較有才華，有極強的責任心，從事於文職方向的工作會有很大的富貴。而且，這樣的人口才很好，容易結識貴人，往往在年輕時就能夠發達起來，到了晚年，生活依然富足。

仰月口的特徵是嘴巴如上弦月般彎曲向上，嘴角與臉頰交界處稍微往下走。（示意圖／shutterstock）

▍4.彎弓口

彎弓口的嘴型會像彎弓一樣，唇形端正豐厚，嘴角上翹，隨時看起來彷彿在微笑，這種面相的人聰明且富有正義感，是值得信賴和依靠的對象。他們一般精氣神也比較足，有著明確的目標和遠大的志向，一生可富可貴，有很好的福壽。

彎弓口唇形端正豐厚，嘴角上翹，隨時看起來像在微笑。（示意圖／shutterstock）

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