配合產業界採購、開發市場與尋求合作夥伴等需求，為期4天的「2021台中自動化機械暨智慧製造展」10日開幕，吸引許多業界相關人士參觀，台灣機械工業同業公會理事長魏燦文指出，台灣機械產業雖面臨缺工、缺料等問題，今年產值仍逆勢成長近30％，預估5年內年產值可破2兆。

2021台中自動化機械暨智慧製造展10日開幕，吸引許多業者觀展，了解產業最新動向。（林欣儀攝）

這場展覽由工商時報與台中市度量衡商業同業公會合作主辦，工商時報社長陳國瑋表示，工商時報從1984年就在台中舉辦機械展，至今已有37個年頭，未來希望持續與中部地區的機械、工具機產業共同合作，開創備受矚目的機械工具機聚落。

代表台中市長盧秀燕參加開幕活動的副市長令狐榮達指出，智慧製造已成為產業必修課題，而台中是台灣最重要的機械產業聚落，為協助在地產業發展，市府近年來與中科管理局合作推動「智慧機械及航太產業升級計畫」，4年來投入超過1億元，共補助56案，帶來超過百億元的經濟效益。

魏燦文強調，今年疫情雖衝擊各行各業，機械產業仍逆勢成長近30％，但受到匯率不但升高、原物料價格飆漲及缺工等因素影響，收入未如預期，盼政府給予協助。此外，台灣機械產業面臨各種挑戰，廠商們持續爭取升級，這點從各項指標與外銷成績即可看出。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲則說，中部地區有五大指標產業，包括工具機、腳踏車、手工具及木製工具、彰化的水五金，盼市府在水湳興建的會展中心能儘速建設完成，帶動產業發展。經濟部工業局主任祕書周崇斌說，政府會持續輔導製造產業並提供租稅優惠。

這場展覽展品多元且專業，其中，智慧製造區由精密機械研究發展中心領軍，展出智慧機械、智慧製造解決方案系統；另收納界品牌樹德也在展場亮相，金屬加工機械區中正代機械展出斜床式CNC車床等設備、海目星台灣激光推出光纖雷射切割機與專業鈑金代工展示等。