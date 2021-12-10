友邦尼加拉瓜今宣布再次與中華民國斷交，轉而與中國大陸建交，使中華民國邦交國也降至14國，創下歷史新低。而據一份最新民調顯示，有高達6成5的民眾，並不滿意蔡政府現行的外交政策。

蔡英文總統2016年就職五年以來，已有八個國家與我斷交，包括聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯，和尼加拉瓜。此外，目前情勢不穩的還有歐洲唯一友邦教廷，及宏都拉斯。

國民黨立委陳以信表示，蔡英文上任以來，已失去8個邦交國，退出2個國際組織，兩岸關係惡化，導致外交烽火再起，民進黨政府在外開再多辦事處，參加再多國際論壇，都比不上邦交國斷交與退出國際組織的傷害。他呼籲，總統蔡英文應向國人道歉，外交部長吳釗燮請辭下台。

Yahoo新聞10日發起網路民調，共有逾4千人投票，投票時間為12月10日至13日。首先問及「尼加拉瓜與我斷交，你會擔心台灣外交情勢嗎？」回答「非常擔心」佔26.9％，「還算擔心」佔6.6％，「不太擔心」佔15.1%，「完全不擔心」佔48.1%。「不知道/沒意見」佔3.3%。

再問及「尼加拉瓜與我斷交，你覺得對兩岸關係的影響？」回答「非常有影響」佔22.1％，「還算有影響」佔10.9％，「不太有影響」佔20.5%，「完全沒影響」佔43.3%。「不知道/沒意見」佔3.2%。

最後，問及「你滿意台灣目前的外交政策嗎？」回答「非常滿意」佔13.2％，「還算滿意」佔14.5％，「不太滿意」佔12.0%，「非常不滿意」佔53.0%，「不知道/沒意見」佔7.3%。顯示有高達6成5網友不滿意蔡政府外交政策。