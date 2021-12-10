ICT（資通訊）+BIO（生技）成趨勢，其中透光電技術開的醫療器材更成為明日之星，台北醫學大學講座教授胡幼圃10日指出，政府應量身打造專門法規，跨領域整合人才、獎勵整合，助推產業前進國際打世界盃！

由商業周刊主辨的「光電在大健康應用趨勢論壇」10日登場，副總統賴清德副總統出席致詞表示，光電在醫療儀器設備扮演著舉足輕重角色，不管是用於醫美的脈衝光、治療黃斑部病變的藍光、或內於皮膚治療的紫外線，甚至是日照對人的影響，在走向高齡化和大健康產業世代中，其應用層面十分廣泛，而台灣的光電科技實力，將可創造不錯的機會。

胡幼圃表示，台灣生醫光電產業發展有三大缺口，包括欠缺開發新產品所需高端技術與跨領域整合人才、法規與國際調合接軌，以及國內中小企業資源缺乏且不易整合等。如今四年過去了，台灣生醫光電產業也持續進步中，例如這二年因應疫情發展，研發出許多新型防疫殺菌的儀器，都是過去不曾見過的產品。

他說，二十年前，台灣大約有三千多家醫療器材公司在美國FDA登記，現在大中華地區經營醫療器材的公司差不多就有七千多家，其中LED製造廠約三千家，推估至少應有千家廠商有能力開發高階光電醫療器材，但事實上總數卻不到一百家，因此，還有大幅進步的條件。

胡幼圃認為，應該要跨領域整合，讓人才發揮所長，針對光電醫療器材也需要量身打造專門法規，此外政府應獎勵整合 推動生技產業發展。

工研院綠能所副所長鄭名山表示，光對人的影響深遠，經過研究顯示，住院的病人，病床靠窗口的病人，其住院天數平均較和靠門的病患縮短1.4天。

璨圓創辦人、現為永立榮生醫董事長簡奉任則指出，光電在生醫領域的應用包括治療、感測、診斷和檢測，目前也應用於細胞追蹤；該公司專注於羊水幹細胞的開發，已應用於膝關節、男性勃起障礙和眼藥水的開發，預計2年內進入人體臨床。