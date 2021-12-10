立法院會10日三讀通過今年度「中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」，規模達5兆餘元。國營事業營業總收入原列2兆6473.8億餘元、營業總支出2兆4528億餘元、稅後淨利1945億餘元，立院決議減列營業總收入41億5480萬9千元、減列營業總支出18億8758萬8千元、減列稅前淨利22億6722萬1千元。

依「預算法」規定，總預算案應於會計年度開始一個月前由立院議決，但國營事業預算案審議連年延宕現象仍未改善，今年度未能在去年11月30日前完成審議，10日終於完成三讀。

國營事業年度預算部分，原列營業總收入2兆6473.8億餘元、營業總支出2兆4528億餘元、稅後淨利1945億餘元。經立院審議，減列營業總收入41億5480萬9千元，減列營業總支出（不含所得稅費用）18億8758萬8千元，減列稅前淨利22億6722萬1千元。

非營業部分，作業基金業務總支出部分減列13億6791萬9千元，改列為1兆8723億4984萬元；債務基金減列5388萬6千元，改列為7435億8179萬6千元；特別收入基金來源減列3億8121萬6千元，改列為2725億4406萬4千元；資本計畫基金用途減列4900萬元，改列為431億6726萬2千元。