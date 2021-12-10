搶攻春節送禮商機，台北大直英迪格酒店推出「虎富滿堂」春節禮盒，不只有甜點，還附贈知名陶瓷器皿品牌仿搪瓷圓盤，以及台北大直英迪格酒店專屬餐具的黑鋼刀、叉組，讓送禮實用性與誠意兼具。

「虎富滿堂」春節禮盒外觀設計以虎年富貴為設計靈感，由英姿挺拔的金虎著歐洲蘇格蘭格紋服飾，延續英迪格著重具設計感、風格獨特的品牌精神，金虎以優雅尊榮之姿，伴隨花團錦簇象徵富貴滿堂走進每位旅客家中，也展現新的一年蓄勢待發、如虎添翼氣勢。

禮盒內含的知名陶瓷器皿品牌Luzerne的仿搪瓷圓盤，概念來自台北大直英迪格T.R Bar & Kitchen使用仿搪瓷作為主要餐盤設計，且搪瓷亦是歐洲傳統使用之重要器皿；黑鋼刀、叉則是飯店自行設計開模訂做，形狀、手感、重量配比都經精心設計。

重約450公克的焦糖橙心蛋糕則是口感紮實，蛋糕體內拌入蜜漬柳橙丁，蛋糕出爐時再抹上一層君度橙酒及蜜漬柳橙糖漿，再以甜而不膩的法國進口蜜漬柳橙切片裝飾，橙香味滿溢，更代表「誠意」十足。「虎富滿堂」春節禮盒每盒1200元，24日前預訂可享早鳥85折。