蟬聯11年「全台百貨店王」的新光三越台中中港店，3、4樓10年來大改裝，升級為「新奢時尚聖地」。明年1月29日結婚的吳姍儒Sandy，今（10日）擔任3樓開幕嘉賓，負責開箱帶逛，自稱是新光三越狂粉，是年消費超過20萬元的銀卡會員，她逛完一圈後傻眼：「看來結婚要用的東西全部都要再重買一遍，喜歡的包包、飾品、香氛這裡都有，完蛋了，要想辦法好好逛一下。」

Sandy穿Alice + Olivia甜美有型，今在新光三越台中中港店3樓「新奢時尚聖地」擔任開幕嘉賓，負責開箱帶逛。（郭家崴攝）

「新奢時尚聖地」以輕奢品牌結合Lifestyle生活型態，囊括131個時尚品牌，有61個是中部獨家專櫃，以「輕奢大店、趨勢時裝、潮感生活」3大概念延伸5大專區，包含設計師服飾、玩家級潮流 x 高端運動、全台最完整輕珠寶博物館、全新概念的頂級香氛。

新光三越台中中港店3樓引進JOSEPH STUDIO全球首發店，較主品牌JOSEPH更潮流、時髦。（郭家崴攝）

亮點品牌有法國精品LONGCHAMP全球RISE新店裝、英國時尚品牌JOSEPH STUDIO全球首發店、adidas Original中部唯一FDD潮流新店型。吳姍儒認為把女裝、潮流、輕奢珠寶、香水品牌都擺在同一個樓層，「時間不夠時可一站式買完，是很過癮的事。」

新光三越台中中港店3樓BEAMS全台首賣45周年初代Logo系列商品。（郭家崴攝）

台中中港店店長許宜敬表示，今年調整了300櫃，等於改了全館1/3；其中，精品/名品全年業績成長兩位數，LV、GUCCI、BURBERRY、FENDI、BV是前5大精品，觀察到精品有年輕化趨勢，20至30歲精品消費力成長1成，於是將3、4樓升級，符合新世代需求，可帶動關聯消費。4樓9月22日開幕後業績成長2成；3樓昨新開，客單從8000元至1.2萬元，提高到1.5萬元，看好今年全年業績可超越去年200億元，增逾2%。

新光三越台中中港店3樓「全新概念的頂級香氛」區引進英國皇室御用百年香氛品牌PenHaligon’s。（郭家崴攝）

新光三越台中中港店3樓Ralph Laurent 坪數加大一倍，27坪變52坪，引進完整的系列。（郭家崴攝）