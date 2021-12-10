吳克群年底將推出新專輯《K-PAX K星異客》，大方分享新創作曲〈抽象〉是特地送給交往3年多的小13歲女友陳語安，他浪漫表示：「我女友說，我從來沒有寫歌給她，我想寫一首歌來描繪我們之間的愛情。」更形容：「這是我寫過最甜的一首歌！」

談到第一次寫歌給女友的感受？吳克群笑回：「只能說這感覺很抽象。」他今年常待在北京工作，如何維繫遠距離愛情？他率真直言：「她也在呀！」代表女友目前愛相隨，最佳的煲愛方法就是陪伴情人身邊，女友聽過新歌？他坦承歌曲的整個創作到完成的過程，另一半都有聽著，「從簡單的旋律到寫曲、編曲、demo、錄音、製作完成，一路都有聽著。」

〈抽象〉一釋出後，獲好評，網友直誇很適合當作和愛慕的人表白、婚禮歌曲，吳克群妙回接下來說不定會驚喜出現在朋友或粉絲的婚禮上，甚至願意當婚禮歌手，「替幸福新人唱這首最『抽象』的甜蜜情歌。」

吳克群日前拍攝新歌〈抽象〉MV，模樣帥氣。（何樂音樂提供）

吳克群日前拍攝新歌〈抽象〉MV，，挑戰特殊油畫妝，把自己當作畫布來設計，就連頭髮都染成全白，但ㄧ回家後可苦了自己，光是洗澡就花了1個多小時，「身上全是顏料，真的是成為一個畫板了」。他近來工作滿檔，將持續參與許多音樂節演出，盼新專輯順利推出，計劃明年初返台陪伴家人歡慶農曆年節。