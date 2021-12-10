尼加拉瓜與我斷交，民進黨立委王定宇抨擊國民黨主席朱立倫，僅敢批評台灣政府，對中國1個字都不敢批評「軟趴趴」，對此，國民黨文傳會主委凌濤回擊，蔡英文總統不斷上演「雪崩式斷交」，上任5年丟失8友邦，外交部長吳釗燮近期則專心護航萊豬成「斷交部長」，身為外交國防委員的王定宇，面對錯誤外交政策視若無睹、默不出聲，是在立法院坐領乾薪嗎？

凌濤指出，蔡政府執政下創史上友邦新低，而在與尼加拉瓜斷交前夕，吳釗燮還忙著為萊豬公投辯駁，無心處理岌岌可危的外交關係，這也不難想見，吳釗燮的「斷交成績單」已累積滿6國，國民黨很是擔心，專家已點名宏都拉斯、教廷恐一併陷邦交危機，執政黨應該儘速設法挽救。

面臨接連失去邦交國的窘境，凌濤抨擊，蔡英文執政下兩岸關係不穩，已嚴重影響台灣對外邦交，但民進黨仍維持一貫牽拖前朝的作風，外交失利盡扯在野黨主席，身為國防外交委員的王定宇，不監督吳釗燮、蔡政府失職，根本就是尸位素餐。