加密貨幣行情大起大落，雖然報酬確實可觀，但亦是一項十分高風險的投資，有25歲男網友分享慘痛經驗，強調自己已經十分謹慎，不去任何釣魚網站，且也確認過電腦沒中毒，但加密貨幣錢包仍遭駭客盯上，短短4分鐘損失70至90萬，當下心在淌血，雖然報警了，但找回的機率非常低，所以想藉自身經歷警惕世人。

1名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，他玩虛擬貨幣近1年，雖然是高風險投資，但報酬也相對不錯，不過卻發生一件讓他著實體會到什麼是高風險，真正血本無歸的感覺。

原PO表示，由於看過許多人進入釣魚網站的案例，平時就十分警惕，電腦也掃過毒、手機也是用蘋果（Apple）的，註記詞更是用手抄，並放在信封袋以膠帶捆死，沒有亂連接及接觸空投代筆。

然而可怕的是，11月25日，原PO一早起來，打開加密貨幣錢包MetaMask發現近1600顆加密貨幣全數歸零，當下心在淌血，對25歲的他而言是一筆鉅款，存了許久的錢就這樣沒了，眼睜睜看著駭客將所有加密貨幣轉化為BNB（幣安幣），損失高達70至90萬。

原PO上網爬文後，才發現國外早就有超多相關案例，大多使用同款的加密貨幣錢包，論壇也許多人在討論，他寫信給幣安和MetaMask也求助無門，最終前往基隆警局報案，但他也自知，基本上境外公司很難追，且IP都沒有，找回的機率可說是極低，所以藉此次慘痛經驗，告誡世人若涉足加密貨幣領域，須警惕使用各類錢包。

文章一出後，底下留言回應，「對樓主遭遇表示同情，但兄弟你25歲懂得用這些，還知道持有THG已經屌打很多人了，幣圈一天人間十年，你一定能再賺回來的，加油」、「腳踏實地賺的錢比較實在」、「很可怕」、「抓不到」、「其實報警沒有用，被駭當下真的只能放棄了，這個是進幣圈前一定要知道的，這邊風險非常高，請大家要好好學習好再進入」。