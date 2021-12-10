盧廣仲推出新創作專輯《勵志論》，日前拍攝新歌〈輕輕〉MV，在現場裸上半身入鏡，大方秀出結實的胸腹肌，展現好身材，他首次挑戰以肢體藝術方式詮釋疼痛與放鬆，希望分享藉由「放下也是種勵志」的新生活哲學。

盧廣仲當天在拍攝前，敬業的做了數次的伏地挺身，肌肉更加明顯，引人遐想，他笑說：「希望這MV、這首歌可以祝福大家領悟舉重若輕的輕，以及心靈舉重冠軍。」他第一次挑戰擔任全專輯的製作人，壓力爆棚，憶起一路艱辛過程，他起初遇到身體突然不適的狀況，包括沒有食慾、睡眠品質差及甚至持續耳鳴聽不太到自己聲音，種種狀況讓他失去方向，專輯製作陷入卡關。

盧廣仲推出新創作專輯《勵志論》，近來釋出新歌〈輕輕〉MV。（添翼創越工作室提供）

他近年開始接觸太極拳、運動調適身心，順利漸漸好轉，當準備就緒要錄音階段，卻發生疫情爆發，全部工作又喊卡，也讓他轉念決定直接搬器材到自家進行錄音，順利完成新作，他感性：「第一次從肝腦塗地頭到尾製作一張專輯，中途壓力太大生病一陣子，疫情在家看影片運動才又康復。」他也因為疫情獲得了宅家做唱片技能，笑說：「走過各種風風雨雨，真的是最佳勵志論示範。」

他分享〈輕輕〉是特地向偶像西洋音樂王子Prince致敬，挑戰全假音演唱，也是因為練習太極拳而啟發的創作靈感，「這幾年因為接觸太極，發現原來輕柔也是充滿力量，有些事情以為需要緊繃才能獲得力氣，事實上透過放鬆也能擁有。」