1名男網友日前與女友洗鴛鴦浴時，因為順便動手修理一旁的洗衣機，竟在洗衣機旁隱密的牆壁內發現1張紙條，紙條內容都是親密曖昧文字，還提到「不能一起去小巨蛋」，讓他嚇得趕緊跟女友解釋不是他的，最後他回想房東曾跟他說過，上1名房客是名籃球員，才會去小巨蛋打球賽，紙條疑似就是對方女友留下的。

該名男網友在Dcard上發文表示，他與女友遠距離交往3年，女友幾乎每個月都會北上與他相處1個周末，日前他與女友一起洗澡時發現洗衣機不斷嗶嗶叫，他因此試著修理洗衣機，正當他差不多處理好時，突然發現「洗衣機的側邊（貼緊牆的那面）摸到了一個能破壞我維繫3年感情的小東西。」

1名男網友日前與女友洗鴛鴦浴時，竟在洗衣機旁隱密的牆壁內發現1張紙條，紙條內容都是親密曖昧文字，讓他嚇得趕緊跟女友解釋不是他的。（翻攝自Dcard）

該男網友說，原來該「小東西」竟是1封情書，內容寫到「不能陪著你踏進小巨蛋，但我的心都陪著你」、「愛你愛爆你」，最後還屬名「溱」，他當下臉綠地拿給女友看，女友則一臉不信任的表情看著他，他則解釋「我真的沒有認識名字有溱的人！而且我還沒有去過小巨蛋！」最後他回想起房東曾說過他的上名房客是大專籃球聯賽的球員，現在正在打職籃，疑似就是對方留下的紙條。

該男網友說，「到底誰會把情書貼在一個需要經過兩年才可以發現的鬼地方，難道那個學長平常會把洗衣機搬起來練舉重嗎？」其他網友則留言說，「天降橫禍，祝你一切平安」、「有人能解出是哪位球員嗎」、「天外飛來橫禍，真的很好笑，覺得冤枉」。