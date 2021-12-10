中科輔導的微氣科技團隊勇奪「創業傑出獎」獎牌及百萬獎金。（中科管理局提供／盧金足台中傳真）

在「創業傑出獎」摘金的微氣科技團隊，為中科管理局副局長施文芳（左）解說同軸噴流模組技術。（中科管理局提供／盧金足台中傳真）

中科管理局副局長施文芳（左）聆聽「創業潛力獎」籽樂教育團隊開發的「日常精準教育」平台產品。（中科管理局提供／盧金足台中傳真）

2021年中科管理局率領21組輔導新創團隊勇闖科技部「創新創業激勵(FITI)計畫」2021年第二梯次競賽，其中3組團隊順利挺進最終7強，10日頒獎典禮得獎名單出爐，「微氣科技」團隊拿下「創業傑出獎」，奪得100萬元創業獎金；「籽樂教育」及「幻視科技Visioner」等2團隊獲得「創業潛力獎」，勇奪好成績。

「微氣科技」的同軸噴流模組可優化切削液冷卻和潤滑刀具效能，使工具機達省電及提升加工效率。「籽樂教育」應用AI技術模擬教育以精準評估孩子的特質與需求，以「日常精準教育」平台達到理想的「適性教育」。

「幻視科技Visioner」開發全新之光達技術 Visioner LiDAR ，可快速適應切換變化的環境並清晰呈現10公尺距離處測試員手指等細部深度資訊，可運用於自動駕駛、無人運輸、機器人眼等領域。

中科管理局運用多元、跨域交流方式，針對團隊需求提供與媒合所各項資源，鏈結t.Hub及沙崙新創園區等創新場域，陪伴新創團隊跑向下一個新里程，受輔導的團隊陸續傳回佳音，頒獎典禮後所辦理中科新創嘉年華活動分享創業歷程。

其中包括110年度團隊-「VM-Fi聲麥無線」榮獲美國消費科技協會(CTA)- CES 2022智慧城市創新獎，並將於CES 2022 Innovation Award創新獎專區實體展出。

另，中科引進之如蜂數位新創公司也分別獲得經濟部110年度資料經濟價值躍升計畫入選及110年度產業園區數位轉型人才暨場域實證推動計畫-資服業者第三名。近年接受中科輔導的新創團隊與創業輔導的業師群歡聚一堂，舉杯暢談創業路上的甘苦，高喊「創業選中科，成功笑呵呵」，嗨翻整晚。

為扶助新創團隊夢想起飛，中科管理局積極深耕各大專院校，挖掘優良技術，並輔導參加科技部「創新創業激勵(FITI)計畫」，協助將其創意轉化為可行商業營運模式。

此外，並提供業師客製化輔導商業模式規畫、鏈結產業、市場拓銷、創業場域等方式，提供新創團隊創業初期所需能量，再藉由加速器持續輔導成長，推動其茁壯成科學事業，帶動新創產業生態鏈，成為培育新創團隊的重要孵化搖籃及加速成長的基地。