近日有網友在PTT以「曾國城484台灣最強主持人？」為題發文，認為他幾乎沒有負面新聞，基本上打開電視轉綜藝節目台都會看到他，讓他忍不住好奇發問，希望大家討論一下，貼文一出引起熱議。

該名網友透露，曾國城今年奪下金鐘主持人獎，基本上開電視都會看到他，看google他手上現役節目至少4檔，但雖然他名氣響亮，但私下似乎蠻低調的，印象中也沒什麼負面新聞，因此好奇發文「曾國城484台灣最強主持人？」

對此，不少網友認同「美食他很懂，控場氣氛就能維持好」、「他很適合主持美食節目」、「最『穩』」，也有人認為他雖然主持很老梗，但就是穩定，「轉到又會看」。

但也人持反對意見，覺得「乃哥才4」、「吳宗憲吧」、「賀一航在秀場時代才是最強的」、「邰哥屌打，有內涵多了」，認為他主持很無聊，「都是同一個調調沒啥特色」。

曾國城目前手上有5檔節目《天才衝衝衝》、《型男大主廚》、《一袋女王》、《全民星攻略》和《一字千金》，加上他摘下5次金鐘主持人獎，實力備受肯定。