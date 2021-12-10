Godiva冰淇淋驚傳含有一級致癌物「環氧乙烷」，食藥署緊急勒令業者全面下架。(圖／食藥署提供)

香港食環署9日宣布，從法國進口的6款Godiva冰淇淋中的穩定劑驗出歐盟禁用的除害劑「環氧乙烷」。經我國食藥署追查，法國輸台的Godiva冰淇淋共有6項、193批，去年至今共進口89.8公噸，目前已要求業者進行回收，回收量待統計。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，「環氧乙烷」屬於1級致癌物，通常是在工業使用，在冰淇淋的冷凍上用得到。若長期暴露，將增加各種癌症的風險，也可能引起神經病變。

食藥署表示，「環氧乙烷」在我國未核准使用，亦不得在食品中檢出，但此次發現經法國輸台的產品共有6項、193批。經查食藥署IFI系統，自去年1月1日至今年12月9日，我國共輸入6項產品，計約89.8公噸，有效日期介於2022年10月31日至2023年3月31日之間。

根據食藥署接獲的業者回報，目前已知Godiva店面、好市多都已自主暫停銷售所有冰淇淋產品，6項產品庫存產品共計70.6公噸。對於目前共多少產品回收、多少流入消費者手中，食藥署表示仍待統計。