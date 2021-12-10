尼加拉瓜與我斷交，民進黨呼籲國民黨主席朱立倫在明天海峽論壇上，向北京表達最嚴正的抗議。對此，國民黨發言人江怡臻表示，朱立倫在周三就預錄好「致詞影片」，表達樂見民間社會力交流，並無其他視訊連線交流，也無其他互動，民進黨與其甩鍋國民黨，應先深刻檢討自己執政5年來丟失8個邦交國、至今無人負責下台、交出「滿江紅」的外交成績單。

江怡臻指出，海峽論壇的定位是兩岸的民間各領域交流，國民黨站在在野黨的立場，會協助促進兩岸民間社會力往來、累積善意互動，確保台海和平穩定，以及在陸台商及台生的安全與權益，因此朱立倫是透過「預錄影片」的方式簡單致意，並未視訊參與。

國民黨發言人江怡臻。（趙婉淳攝）

江怡臻抨擊，面對執政無能、外交失利，民進黨再度使用一貫轉移焦點的手法甩鍋在野黨，忽略當年民進黨第一次執政時，陳水扁的「烽火外交」導致我國斷交6國。反觀前總統馬英九執政時實行穩健的「活路外交」政策，同時處理兩岸與國際關係，促使即便有邦交國有意轉向，也在兩岸關係穩定的大局下不致生變。

江怡臻說，馬政府僅在執政末期斷交甘比亞1國，就被綠營痛批應該下台負責，如今蔡英文執政5年來斷交8國，外交部長吳釗燮仍然不見反省、不動如山，請民進黨先檢討自己錯誤的兩岸與外交政策，切勿意識型態掛帥、採取極端路線，導致台灣與盟友陷入區域衝突的戰爭風險。