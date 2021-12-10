越南部分民眾相信吃狗肉可以除厄運，估計國內每年可吃掉500萬隻犬類，在全世界僅次中國；不過，官員今天表示，觀光大城會安開全越第一槍，將逐步取消販售貓肉和狗肉。

會安市（Hoi An）為歷史上著名貿易港埠，並名列世界遺產；當地官員與動物動物保護組織「四爪」（Four Paws International）簽訂協議，承諾逐步 淘汰貓狗肉販賣和食用。

會安副市長阮世雄（Nguyen The Hung）說：「我們希望透過消滅狂犬病、逐步淘汰狗肉和貓肉交易，來幫助促進動物福利，並使這座城市成為旅遊目的地首選。」

來自「四爪」的桑德斯（Julie Sanders）表示，這是一個轉捩點，可以為越南其他地方樹立榜樣。

今年一項由「四爪」委託進行的全國民意調查發現，在接受調查的600名越南人中，估計只有6.3%民眾食用這種4爪動物，88%的人支持禁令。

隨著收入增加且富裕者將貓狗當成寵物飼養，這種食用貓狗習俗已漸式微，但在越南首都河內（Hanoi）仍然可以輕易買到狗肉，部分人漠視動物福利問題。

河內市民潘文強（Phan Van Cuong）告訴法新社：「我不認為任何人該禁止吃狗肉。這是我們的文化。」

河內官員曾於2018年鼓勵民眾停止吃狗肉，因為這有損首都聲譽，且有恐會導致感染致命狂犬病的健康疑慮。