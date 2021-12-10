經濟部今發布2021年第3季製造業國內固定資產增購，金額4960億元，創歷年單季新高，年增43.4％，更是自2010年第4季後，11年來最大增幅。主因在全球景氣回升，電子零組件業、化學材料業、石油及煤製品業與機械設備業等，都積極擴增產能及升級製程。

固定資產增購代表廠商買廠房買機械，金額高表示投資熱絡，看好未來產能。第3季以「機械及雜項設備」增購占比82.1％最多，年增51.7％；其次為「房屋及營建工程」年增14.5％。「交通及運輸設備」占比僅0.6％，成長14.8％。

就行業別觀察，第3季仍是電子零組件業增購3472億元最高，占整體投資金額7成，年增幅59.2％，僅次於石油及煤製品業的61.6％。各業別除基本金屬業投資負成長5.2％外，其餘化學材料業、電腦電子產品及光學製品業、金屬製品業、機械設備業都是雙位數增長。

經濟部表示，電子零組件業增購設備最多，是因半導體業者積極投資高階與成熟製程產能，加以面板廠為推動產品升級轉型，擴增資本支出。

展望未來，經濟部看好半導體大廠加速推動投資計畫、台商回流擴廠動能延續，以及離岸風電產業鏈在地化逐步落實，可望帶動我國製造業全年投資金額再創新猷。