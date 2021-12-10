中共中央經濟工作會議在北京舉行。會議要求明年經濟工作要穩字當頭，各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策。會議提出7項重點，包括積極的財政政策要提升效能，要實施新的減稅降費政策、適度超前開展基礎設施投資；穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕；堅持「房住不炒」，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求；推動制度型開放，吸引更多跨國公司投資等。

中共中央經濟工作會議8至10日在北京舉行，中共總書記習近平發表重要講話，總結2021年經濟工作，部署2022年經濟工作。李克強在講話中對明年經濟工作作出具體部署，並作總結講話。

會議指出，必須看到中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。世紀疫情衝擊下，百年變局加速演進，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定。中國經濟韌性強，長期向好的基本面不會改變。無論國際風云如何變幻，都要堅定不移做好自己的事情，不斷做強經濟基礎，增強科技創新能力，堅持多邊主義，主動對標高標準國際經貿規則，以高水平開放促進深層次改革、推動高質量發展。

會議要求，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。

會議又提到，要正確認識和把握實現共同富裕的戰略目標和實踐途徑、資本的特性和行為規律、初級產品供給保障、防範化解重大風險、碳達峰碳中和。

會議指出，要繼續做好「六穩」、「六保」工作，特別是保就業保民生保市場主體，圍繞保持經濟運行在合理區間，加強和改善宏觀調控，加大宏觀政策跨週期調節力度，提高宏觀調控的前瞻性針對性。

同時，要繼續面向市場主體實施新的減稅降費，幫助特別是中小微企業、個體工商戶減負紓困、恢復發展。加大對實體經濟融資支持力度，促進中小微企業融資增量、擴面、降價。抓好重點群體就業，落實落細穩就業舉措。加強煤電油氣運等調節，促進電力充足供應。促進多種所有制經濟共同發展，優化民營經濟發展環境，依法保護各類市場主體產權和合法權益，政策要一視同仁、平等對待。多措並舉穩定外貿，保障產業鏈供應鏈穩定，加大吸引外資力度。