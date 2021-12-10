四大公投倒數計時，國民黨10日晚上在台中樂成宮舉辦「公投顧台灣、民主拚未來」台中開講，國民黨主席朱立倫籲請12月18日大家一定要出來投票，用四張四個都同意，四個都同意就是人民的勝利，台灣更美麗。他也指出，公投、大選分開是民進黨輸賭就翻桌，很沒品。

朱立倫說，他今天（10日）從基隆到台中，等下還要到南投，全台拚透透，就是希望大家1218日都出來投票，這不是任何政黨的問題，是人民的事。

朱立倫強調，四項公投，第一項反萊豬是為了人民的健康，第二項公投綁大選，民進黨過去喊最大聲，堅持要跟公投一起，現在竟要公投、要分開，不同一天，浪費錢又浪費工，因為上回公投民進黨輸去，輸賭就翻桌，最沒品，國民黨堅持公投大選同一天，省錢又省工。

至於珍愛藻礁公投，當時喊最大聲，插個牌子「藻礁永存」是蔡英文，現在要破壞藻礁是蔡英文，這回公投是現在的民進黨與過去民進黨在對抗，他們放棄過去的理想，我們要堅持環保、珍愛藻礁。

他說，重啟核四，簡單的理由是台灣要電要夠用，停電大家不能拚經濟，夜市不能開，也沒冷氣可用，這是不可能的事，拚經濟不能用肺發電，要安全清淨的電。四項都同意，是人民的勝利，四項都同意，台灣才會更美麗。