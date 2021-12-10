四大公投倒數計時，國民黨10日晚上在台中樂成宮舉辦「公投顧台灣、民主拚未來」台中開講，中廣董事長趙少康指出，民進黨不是台灣隊是害台灣隊，他也呼籲要民眾用公投行使人民的權益，用公投當掉蔡英文的期中考。

趙少康說，蔡英文說，他們民進黨是台灣隊，我很不滿意，他是台灣隊，那我們是什麼隊？他們是害台灣隊。趙少康也說，他到現在還是很擔心，五百萬人才能過關，不簡單，大家要一人拉十票。

趙少康也說，7千6百萬年的藻礁要不要保護？每天說愛台灣、愛台灣，破壞藻礁是愛台灣嗎？是害台灣；全世界沒有一個國家不產天然氣卻要用天然氣50％來發電，全世界只有台灣

，這很危險，只要運天然氣的船進不來就沒電了；他也強調，台灣核二、核三不延役，台灣將來一定缺電，核四不重啟，台灣電價一定漲。

趙少康也說，蔡英文今天說，公投要投四個不同意，就像打疫苗才能走進國際，笑死人，打高端可以走到國際嗎？打高端只能去帛琉，竟然哪壼不開提哪壼，當初多少人相信政府打高端，把第一次獻給高端，現在叫他們打第三劑、第四劑，出了問題怎麼辦？不要聽蔡英文，都是騙人的。

趙少康說，林秉樞把高嘉瑜打成那樣，5年前還打父母，5年後存款有2300萬，錢哪裡來為什麼不查，金流一查就知道，有這麼困難嗎？蔡英文這個政黨太惡質，對國民黨到立法院都不理，現在只能用公投，公投是人民的力量展現，用公投跟蔡英文說，我們反對你、要給你顏色看，用公投當掉你的期中考。