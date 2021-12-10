台鐵是國人仰賴的重要交通工具，近日卻連續發生多起行車事件，交通部長王國材今（10）日指示，為落實台鐵安全改革工作，要求加速研議宜花東人才留任方案、推動老舊設備更新、車輛汰舊換新、合理吸引優良廠商及落實工地管理等5大面向。

王國材上任後將台鐵安全改革列為重要工作項目，但近期台鐵狀況不斷，半個月以來已兩度召開台鐵改革會議，包括11月22日邀集路政司、台鐵局及鐵道局檢討3個月內的9件事故；12月7日再召集台鐵局長杜微、副局長馮輝昇、朱來順及陳仕其與運工機電四處處長，討論台鐵執行問題及需協助解決事項，研議解決方案，並提醒注意執行細節。

首先在人才留任方面，台鐵4位處長均反映宜花東等偏遠地區人才留任意願偏低，檢查主任、檢查員及監工申請轉調比率高，造成人力斷層與工作銜接不易。為提升偏遠地區車站人員留任，已請台鐵研議加給制度，並加強技職產學合作，培育進用在地人才。

其次，為徹底解決老舊車輛故障率高且維修不易，電車線、號誌設備老化等問題，隨著新城際列車、區間車逐年上線，將加速汰除老舊的莒光號、復興號、柴聯車組、推拉式自強號機車頭等，合計汰換車數達842輛，加速提升服務品質。

第三，電力設備方面，台鐵正積極全面更新電力設備。考量海線部分路線因當地風沙較大，易造成局部電車線設備快速老化，已研議縮短保養及更新生命週期。因目前使用的老舊型繼電設備已無原廠生產相關維修料，導致設備維養不易，台鐵與高雄科技大學合作維修備品國產化，確保維修不缺料。

第四，近日不少事故是因為台鐵「行車安全六年計畫」邊坡改善工程而引起，交通部表示，這些地區因地處偏遠、工程規模小且分散，難吸引優良廠商投標；為解決問題，台鐵應會朝向「合理預算吸引優良廠商投標」，及「提高廠商施工時的風險意識與管理」著手。

最後，關於異物入侵軌道等工地管理問題，考量臨軌工程應因地制宜檢討通報的因應時間，王國材要求合理配置瞭望員，要求台鐵加強檢討，並輔以高科技偵測設施或在鄰站配置列車監視員，高風險路段亦應採取夜間封鎖施工。

王國材表示，提供民眾安全舒適的乘車環境是交通部和台鐵的責任，必須持續安全改革工作，尤其相關細節均需考慮，以逐步恢復民眾對台鐵的信心。