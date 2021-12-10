2021「台灣國際智慧能源週」今日(10)閉幕，在政府支持綠能產業及全球環境議題發酵下，三天共湧進1萬5590名相關業者，人數較上屆成長13.6％，刷新參觀紀錄。

今年展場中，太陽能及風能大廠紛紛以吸睛攤位、創意展示吸引參觀者目光，像是開發台灣首座離岸風場的上緯新能源，現場展出與出版業者共同製作發行的台灣第一本風力發電圖文漫畫，以童趣的方式介紹風機架構及風場開發過程。

鏈結在地產業鏈的海龍離岸風電計畫今年第三度參加智慧能源週，這次加入北陸能源的區塊開發風場介紹，並舉辦系列講座。

今年展覽也吸引多家新進業者，例如台電是首次參加，展示自家再生能源產業的建設成果。致力發展全民電廠的陽光伏特家也第一次來擺攤，促成台灣多家中小型企業綠電轉供合作。

台灣國際智慧能源週聚焦太陽光電、風力發電、智慧儲能、氫能燃料，目前以預約2022年10月19日至21日，於台北南港展覽1館再度舉行。