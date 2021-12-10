林秉樞周旋政商之間，還以暴力痛打高嘉瑜，扯髮施行逼下跪，引發全台關注。前民進黨立委郭正亮認為，林秉樞是一個很厲害的投資家，他看好賴清德，所以很明顯在布局賴清德。

資深媒體人黃揚明日前爆料，林秉樞是特別有目的性的去接近賴清德身邊有關的人，賴清德身邊的幕僚有些也是感情欺騙的受害者，但是要打進賴清德的核心很不容易，所以想透過告別式更接近賴清德，所以才有情緒上的動作，敢在告別式繼續動粗。

郭正亮10日在《新聞大白話》認為，林秉樞是一個很厲害的投資家，他看好賴清德，所以很明顯在布局賴清德和段宜康。他經營的立委很多都是和賴清德比較好的，譬如林宜瑾、高嘉瑜、郭國文等。

林秉樞周旋政商之間，還以暴力痛打高嘉瑜，扯髮施行逼下跪，引發全台關注，還陸續從他愛與名人合影，流出與「大咖」合照的照片，除了副總統賴清德、衛福部長陳時中等中央官員合照外，還有多名立委與他用餐，包括民進黨范雲、郭國文、鍾佳濱，民眾黨邱臣遠等。另外，國民黨台中市議員李麗華10日總質詢時也出示民進黨立委何欣純與林秉樞用餐合照。

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