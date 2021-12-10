金管會10日於金融研訓院舉辦「永續金融研討會」，金管會主委黃天牧致詞時表示，推動永續、建立資料庫、資訊揭露規範及氣候風險壓力測試等議題，均是當前重要實務問題，他提醒金融機構，不宜以走捷徑或形式主義的方式推動，並以「不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海。」期望與會者鍥而不捨，持之以恆，共同推動我國永續金融。

黃天牧指出，推動永續金融及因應氣候變遷，需要跨部會、跨領域、跨專業，甚至跨國際的整合，這是當前重要的發展方向，所以金融主管機關及金融機構都要以一步一腳印、行穩致遠的態度，踏實紮實的作法，落實永續金融及因應氣候變遷。

此次研討會邀請行政院能源及減碳辦公室、財政部、行政院環境保護署、經濟部工業局等相關部會，以及中華經濟研究院、國家災害防救科技中心、中央研究院等相關單位及各金融業者，約二百多人分別於實體會議及線上會議方式參與研討會。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫致詞表示，新冠疫情造成全球重大衝擊，幸有解藥疫苗，然而氣候變遷沒有解藥。除分享COP26氣候高峰會的最新發展外，並提到各產業都會面臨轉型風險，行政院已建立淨零工作圈，分「去碳能源」、「產業及能源效率」、「綠運輸及運具電氣化」、「負碳技術」及「治理」等五大工作圈進行淨零排放路徑評估及藍圖規劃，綠色金融是關鍵因素，期望透過跨領域共同努力，達成淨零碳排目標。

台灣金融研訓院董事長吳中書表示，氣候變遷已對經濟造成顯著衝擊，極端氣候造成的經濟損失快速增加，據統計2011年至2020年累積已產生2.48兆美元的經濟損失，建議參考國外機構做法建立氣候風險評估與管理的完整機制，並說明永續納入金融資產管理已蔚為潮流，且建立永續金融分類標準是推動永續金融的基礎工程，以引導產業採取具體行動積極減碳，打造永續金融生態系。

行政院環境保護署處長蔡玲儀表示，聯合國資料顯示2020年氣候災害及經濟損失高於過去20年平均，未來氣候變遷影響將更嚴峻，2050淨零排放已為全球共識。我國雖人均碳排放較國際平均高，惟如以碳排放密集度衡量，依美國國家環境保護局(EPA)公布之數據，是優於國際平均且表現為亞洲第2名。環保署目前已公告溫室氣體減量及管理法修正草案，已將2050淨零排放入法，及對溫室氣體採碳費方式徵收，未來將建立差別費率機制及規劃專款專用之基金用途，對中小企業之碳盤查將研議簡化作業及與國際接軌。

中華經濟研究院溫主任麗琪表示，我國初期就製造業、不動產、營建及建築業、運輸及倉儲業等3種產業、22項經濟活動及12項前瞻經濟活動，研擬我國永續分類標準，建議推動政策前進行試作計畫、調適永續資訊揭露的相關法令、持續建置其他類別的永續分類標準、提供誘因機制及配套措施，以先自願再強制方式推動。