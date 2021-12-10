中央氣象局表示，今天(10日)台灣東邊多雲局部雨，西邊晴朗穩定，明天(11日)天氣與今天類似，天氣溫暖舒適，氣象主播戴立綱表示中南部因輻射冷卻作用，嘉南平原日夜溫差達14度。而周日(12日)東北季風增強，天氣轉濕涼。

明(11日)風向轉為偏東風，西半部各地大多為晴到多雲，僅迎風面的東半部地區有局部短暫雨，而大台北地區也有些零星短暫雨的機會；氣溫方面，白天高溫預估西半部約24至28度，感受上較溫暖舒適，宜蘭花蓮約22、23度。

下周日(12日)、下周一(13日)東北季風增強及影響，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區雲量增多並有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴，夜晚清晨各地較涼，中南部注意日夜溫差大。

戴立綱提醒，明(11日)中南部地空氣品質偏差、日夜溫差明顯。(圖／翻攝自 中視新聞)

氣象主播戴立綱提醒，明(11日)中南部地區因為東風吹入台灣海峽，渦流回流導致空氣品質偏差，最差的時間出現在明天傍晚17點至19點，而天氣部份白天雖暖，但日夜溫差明顯，由其嘉南平原日夜溫差達14度。