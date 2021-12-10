許淑華表示，1218公投倒數，但到現在到基層拜訪時，還有許多民眾對於公投內容不是這麼清楚，像萊豬議題還有民眾以為不吃萊豬就要投不同意，因此特別請到主席朱立倫、資深媒體人趙少康、立委高金素梅到南投宣講。（吳建輝攝）

趙少康表示，這次公投正反兩方都不容易，要有500萬人出來投票才能通過，相較綠營6縣市長都已表態，反觀藍營14個縣市長至今都持保留態度，因此呼籲藍營要團結。（吳建輝攝）

同場的朱立倫則回應，四個都同意一直是我們黨籍立委、各級民代共同的目標，也呼籲大家能夠站出來表達對公投的支持，1218一定要站出來，4個都同意，台灣更美麗。（吳建輝攝）

1218四大公投到數，藍綠兩黨全力衝刺，10日晚間7點南投國民黨籍立委許淑華在文化局演藝廳舉辦公投說明會，現場800個位置座無虛席，加上站在兩側的民眾，吸引近千人到場支持，主講人包括縣長林明溱、國民黨主席朱立倫、戰鬥藍趙少康以及無黨籍立委高金素梅。

許淑華表示，1218公投倒數，但到現在到基層拜訪時，還有許多民眾對於公投內容不是這麼清楚，像萊豬議題還有民眾以為不吃萊豬就要投不同意，因此特別請到主席朱立倫、資深媒體人趙少康、立委高金素梅到南投宣講，讓我們的鄉親知道到底公投的結果，對於我們國家的未來會有什麼影響，也呼籲所有鄉親不要放棄自己的權益，4個都同意、台灣更美麗。

趙少康表示，這次公投正反兩方都不容易，要有500萬人出來投票才能通過，相較綠營6縣市長都已表態，反觀藍營14個縣市長至今都持保留態度，因此呼籲藍營要團結；同場的朱立倫則回應，四個都同意一直是我們黨籍立委、各級民代共同的目標，也呼籲大家能夠站出來表達對公投的支持，1218一定要站出來，4個都同意，台灣更美麗。

無黨籍的高金素梅在現場則表示，他在立院獨自一人無黨無派，但為什麼會到現場來，為什麼要跟大家站在一起，因為她希望讓大家知道公投不是政黨對決，不是顏色的對決，這一次是人民真的受不了了，才會站出來，用我們的4張同意票，給這個政府一個教訓。

有趣的是，國民黨朱立倫主席上台宣講時，所有黨籍立委接上台陪同，趙少康則是坐在位置上沒有上台陪同，這場說明會共吸引近千人到場，民眾情緒高漲，大聲齊喊，4個都同意、台灣更美麗。