臉書母公司Meta拚「元宇宙」事業，9日宣布旗下的虛擬實境社交平台「地平線世界」（Horizon Worlds），將開放美加地區18歲以上用戶免費使用，朝實現執行長祖克伯的「元宇宙」願景跨出一步。

「地平線世界」去年發出Beta測試版，但僅供獲邀請的Oculus VR頭戴式裝置用戶使用，Meta周四的聲明意味著，未來玩家無須經過邀請便可加入。

這對10月底正式更名為Meta的臉書來說，可謂邁出重要的一步。Meta的靈感源自於1992年科幻小說《雪崩》（Snow Crash）中的「元宇宙」（Metaverse）世界，現實生活的人可在這個虛擬世界工作或遊戲。

Meta擴大開放「地平線世界」，讓實現「元宇宙」願景有好的起步。玩家戴上Oculus VR裝置後進入「地平線世界」，可在裡頭打造虛擬分身（avatar），與其他用戶的虛擬化身互動交流。

臉書2014年斥資20億美元收購虛擬實境公司Oculus VR，該公司的招牌產品，正是標榜沉浸式體驗的頭戴式裝置Oculus Rift。儘管Oculus VR並未如臉書預期跳脫利基市場大受歡迎，但Oculus開發的技術、產品和服務，讓Meta打造「元宇宙」如虎添翼。

7月臉書宣布「元宇宙」團隊成形，2個月後負責擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）業務的硬體部門主管博斯沃斯（Andrew Bosworth），擢升為臉書技術長，明年履新上任。

另外臉書10月發布第3季財報時表示，從第4季開始，打造AR、VR產品的硬體部門Reality Labs，其收益狀況將獨立出來另行公布。

臉書10月時還宣布，來年將投入100億美元，開發打造「元宇宙」的相關技術。

臉書創辦人兼執行長祖克伯，10月昭告臉書改名、朝虛擬實境願景邁進時曾說：「我們希望未來10年內，元宇宙可觸及10億人，蘊藏數千億美元的數位商務，為數百萬創作者及開發商提供就業機會。」