新竹市1名女子今年5月深夜獨自駕車行經巷子時，剛好遇到巷口有名男子因體力不支倒在地上昏厥，因該巷子無號誌，女子竟在未減速下、未注意男子倒地，當場開車輾壓對方，造成對方送醫後胸部多根肋骨骨折、肝臟撕裂傷等，隔天搶救無效身亡；女子遭法官依過失致死處判刑3月，因達成和解可緩刑2年。

判決書指出，該名女駕駛在今年5月14日晚上11時許，行經新竹市華江街39巷由東往西行駛時，在右轉進入一處巷子時，當時楊姓男子因體力不支躺臥在路邊，她竟在行經無號誌路口時無減速慢行，當場撞上並輾壓對方，導致男子送醫後不治身亡，檢方依過失致死起訴。

法官認定當時天候晴、夜間有照明，且路面乾燥無缺陷，也無障礙物、視距良好等情，客觀上無不能注意之情事，但女駕駛因疏忽未注意車前狀況，輾壓對方造成男子臉部、頭皮、前胸、後背及四肢多處擦挫傷、胸部挫傷併雙側肋骨多發性骨折、肝功能異常、疑似腹部鈍挫傷併肝臟撕裂傷等傷害，送醫急救後隔天清晨死亡。

新竹地方法院勘驗各項事證後，依過失致死罪將女子判刑3月，得易科罰金9萬元，審酌她犯後坦承犯行，已與被害人家屬達成和解，對方也願意給予緩刑的機會，最後給予朱女緩刑2年。全案仍可上訴。