女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，甜美可人的外貌加上嬌小身材，卻有極大反差的E罩杯上圍，讓今年2月才成為啦啦隊員的她迅速累積高人氣，發行的個人寫真都掀起搶購熱潮，晉升新一代「啦啦隊女神」；雖然球季結束，但林襄個人活動還是不斷，最近曬出穿蕾絲睡衣美照預告簽名會，超巨雙球快掉出來讓粉絲看了血脈噴張。

新一代啦啦隊女神林襄穿著啦啦隊制服在球場邊跳舞應援，可愛有活力的形象短短半年多時間，就讓她受到大票球迷青睞，連帶球場外積極耕耘演藝事業的她，每每推出作品也都能創造驚人成績；林襄近期推出2022桌曆造成粉絲瘋搶，今日她分享明（11）日舉辦慶功簽名會消息，特地附上桌曆性感辣照。

林襄透露，「明天就要與你們襄（相）見，其實有點緊張…但又覺得好興奮」；照片中是她2022桌曆其中一套造型，先前就曝光過的穿著灰色蕾絲睡衣的模樣，這次肩帶沒有滑落，但睡衣低胸設計，超巨E罩杯簡直快掉出來，彷彿隨便一動就可能走光，尺度沒有極限。

林襄超誇張身材每次都能讓網友暈了再暈，不禁讚嘆「太扯」、「快掉出來了」、「會引發暴動」、「襄女神辣爆」、「不可能那麼狠吧」、「快被襄勾走了」、「害羞」、「要穿好，會受不了」。