王彩樺在《日光樹影》中再次飾演同志媽媽。（粘耿豪攝）

同志音樂愛情故事系列壓軸作品《安可瑪莎》與《日光樹影》10日舉辦聯合發佈記者會，方文琳與賴佩霞在《安》片中扮演30年後輾轉重逢的同性密友，決定再續前緣，攜手度過夕陽餘生。賴佩霞談到這次合作，「因為久未演戲，幸好有方文琳帶，其實我很害羞的」，方文琳也補充「尤其是拍MV時，我摸她抱她，她會不太敢看我」，賴佩霞趕緊表示「但其實我內心很開心！有種很奇妙的感覺」。

甫在台北電影節風光獲獎的電影《愛殺》裡飾演女同志主角的媽媽，方文琳不久後就接演《安可瑪莎》，是她從影以來首次演出女同志角色，起初收到劇本，她內心裡上演了一番小劇場，不過很快就跨過去了，因為在演繹跟女生談戀愛與平常跟男生談戀愛並沒有太大差別，都是一樣浪漫地談一場戀愛。她笑曝「女兒得知後反而比我還好奇『有沒有大膽的親密戲』」，她也回憶起當年在秀場曾遇過女性朋友恐怖追求，對方甚至去查她家地址，當時她年紀輕不懂如何處理，最後鬧到不歡而散。而離婚多年依舊單身的她，也說女兒也一直催促自己趕緊找個伴，可惜最近都沒有人追。

該片靈感來自「台灣女貓王」黃曉寧的搖滾世界生命故事，並由曾執導其《歸寧》紀錄片的導演宋康欣編導。黃曉寧生前曾被譽為台灣女力搖滾第一把交椅，憑藉極富爆發力及情感的歌聲，自1970年代起便蔚為傳奇，本次由摯友賴佩霞演繹取樣自她的主角「UNCLE瑪莎」，意義更是聲遠情長。方文琳飾演的小蔓需要有兩面性的性格，表面看似溫柔婉約，但是其實是有一種倔強。開拍前剛好巧遇疫情，在選角上也是歷經一番波折，接觸了幾位演員後，就屬意找也是歌手的方文琳飾演來演出。活動上，她也為戲與賴佩霞獻出首次女女合唱主題曲〈我的一顆心〉。

賴佩霞也分享了與片中原型黃曉寧相識的過程，「我經常唱他的歌給女兒聽，我跟他的共通處都是對音樂的喜愛，也感謝因為有他，才能促成這次的合作」。雖然這不是賴佩霞第一次演出帥氣十足的角色，但要揣摩黃曉寧的獨特神韻「不是太難，只要不用特別打扮得妖嬌美麗，一雙球鞋就可以表達帥氣，當然要我演妖嬌也是很可以！」說來相當有自信「黃曉寧老師是一個內向的人，話不多，非常熱愛音樂，她的感情很內斂不是外放主動的人，話大概都留在歌曲裡面。我到現在都還有感受到他的存在，所以在拍攝本片的時候，也可以享受到瑪莎被很多女性情人呵護的幸福感」。

另一部台語同志電影《日光樹影》由王彩樺領軍，黃冠智、林冠宇、張寗、辛樂兒、吳秉宸等人主演，描述1名和男友互訂終生的同志，在台灣同婚過後開啟了返鄉之旅。在與家人的慣常對話裏，是否該向母親坦承婚姻狀況？又該如何訴說？拉出該片在親情外的另一軸線。提到與林冠宇再續前緣，黃冠智說「冠宇是個很悶騷的演員，第一次合作《迷你鳥》，我角色是超級無敵外放，都會吃他豆腐，但這次2人的角色比較內斂，所有的事都放在心裡，因為自己無法跟媽媽出櫃的遺憾，希望他的另外一半可以勇敢跟媽媽表態。算是冠宇的精神支柱，希望他不要留下遺憾」。

王彩樺再次飾演同志媽媽，被問到《日光樹影》林冠宇、《刻在你心底的名字》陳昊森、《約·定》王碩瀚3個兒子的帥度排名，王彩樺笑說「手心手背都是肉啦，怎麼選！每個人帥的一面都不同，這次的兒子冠宇很陽光，王碩瀚長相白白嫩嫩很療癒。至於陳昊森，有陽光有憂鬱，也有溫暖貼心的時候，他的帥氣很多元」。一旁林冠宇聽完立刻吃醋喊「媽媽怎麼稱讚陳昊森比較多」，王彩樺也馬上回「那你要記得經常Line媽媽」，引來台下一陣爆笑。她也感謝黃鼎鈞導演看到自己的溫暖和搞笑的一面，「很多導演一路走來給我很多機會，讓我飾演最溫暖的媽媽，因為我自己從小就沒有了媽媽，所以希望都盡量帶給所有合作的演員溫暖」。

另外，邱澤與許瑋甯今宣布婚訊，曾在邱澤2002年出道作《雪地裡的星星》中飾演他媽媽的方文琳，受訪時也開心喊「兒子啊！娶媳婦啦，祝福你們長長久久幸福一輩子」，還大讚2人五官都很精緻，期待看到他們未來生下的寶寶會有多帥多美。賴佩霞也獻上深深的祝福，不忘以人生前輩口吻給建議：「婚姻只是一開始，需要一輩子去好好了解彼此。」王彩樺則打趣表示自己也很喜歡邱澤，並直誇他私下是個非常有禮貌和優秀的孩子。《安可瑪莎》今（10日）於GagaOOLala上架，《日光樹影》將在下週五（17日）推出。