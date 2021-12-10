明倫國中出了許多優秀校友，美術班更成為歷史悠久辦學特色亮點，彰化縣政府斥資1.6億元為學校蓋2棟新校舍還附設幼兒園，彰化縣長王惠美（後排左四）盼能留住在地子弟，培育更多優秀人才。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府斥資1.6億元為明倫國中興建2棟嶄新校舍還附設幼兒園，美輪美奐的校園充滿藝文氣息，還有大型公共藝術裝置點綴校園，成為53周年校慶最棒的賀禮。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林國中多元學習中心「展藝樓」斥資6000多萬元興建完成，樓名題字由身為校友的校長書法家黃榮森親筆提贈；是員林市國中校園中，第一座鼓勵閱讀與終身學習，讓師生、社區民眾共用，兼具休閒與學習的優質場域。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林國中展藝樓的興建，不只有教育部、縣府挹注經費，還有來自校友、家長會與地方仕紳的支持，眾人合力募資加碼捐贈400萬元，今日歡喜落成啟用，彰化縣長王惠美（中）親自主持剪綵，中右為前校長賴良助、中左為現任校長吳俊良。（謝瓊雲攝）

不讓金孫外流讀私校，彰縣府挹注員林市教育大禮，兩國中新校舍大氣新穎落成啟用。創校53年的明倫國中將老舊校舍拆除重建，斥資1.6億元，完成兩棟嶄新校舍還附設幼兒園；另外員林國中多元學習中心「展藝樓」工程總經費6000多萬元，興建4層樓建築，規畫圖書閱覽室、資訊美學教室及家政手工藝教室。10日兩校分別舉辦落成啟用典禮，喜氣洋洋。

少子化問題嚴峻，而彰化縣考私校風氣盛行，每年國小畢業生有近1成外流到台中、雲林等外縣市就讀私校，近年國小應屆畢業生年年減少，人數僅約1萬出頭，國中端面臨生源嚴重不足的招生壓力。

員林市號稱全國億萬富翁最密集的城市，定存1億元以上存戶多達700多人；滿街充斥富爺爺、富奶奶，年輕人生育率衝高位居全縣26鄉鎮市冠軍，新建案林立，人口外流問題卻一年比一年嚴峻。

彰化縣長王惠美強調，投資教育就是投資未來，縣府會持續挹注經費，提供師生、家長和社區民眾，擁有更優質美好的教學活動場域，讓教師專心投入教育，提高學生學習效能，期許兩所國中新校舍啟用後，能夠繼續為員林市培育更多在地優秀人才，打造「美好彰化、希望城市」的願景。

員林市長游振雄、縣議員張欣倩、凃俊任等人，還有張錦昆之子都是明倫國中校友，過去老舊校舍建物有「老背少」安全疑慮，長期來每逢雨季就淹水；彰化縣政府爭取教育部補助，斥資1.6億餘元，興建晨曦樓、雅藝樓2棟新校舍，內含32間教室，並設置非營利幼兒園，完工後縣府再補助145萬添購教學設備。

新校舍外型結合學校原有的蒙得里安的意象創作，充分展現學校優質美術班的藝文特色，新設置的公共藝術「璀璨明倫」更成為兼具文化與創新的新亮點，各級民代幾乎全員到齊祝賀，期盼優質的校園環境及科技化的教學設備輔助，讓孩子們多元學習。

另外，1962年創校的員林國中，在前校長賴良助規畫下校舍已日漸完善，縣府和教育部補助5654.5萬元，並由家長會、校友和地方仕紳募款加碼400萬元，完成最新一棟「展藝樓」興建，定位為融入社區的校園多元學習中心。

展藝樓規畫1樓圖書閱讀室、2樓資訊暨美學教室及家政暨手藝教室、3樓多功能活動教室及健康樂活教室、4樓多功能展演室；建物以素雅乾淨的材質搭配校園既有的紋理，運用大量節能設計元素，創造建築光影效果，整體外觀親切又活潑，樓名題字是由校友書法家、僑信國小校長黃榮森題贈。未來不僅嘉惠師生教學使用，亦可提供社區民眾優質的休閒與學習場所，帶動學校與社區的閱讀風氣，打造社區終身學習網絡，落實環境資源共享。