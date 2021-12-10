圖為台北地方法院。本報資料照片

顯示器代工廠瑞軒科技轉投資VIZIO，今年3月在美國紐約證交所上市，檢調獲報，指瑞軒公司利多發布前，董事長吳春發家族疑似有內線交易，另有財報不實等情況，約談後聲押吳春發及妻子林守貞、長子吳旭軒、次子吳旭祐4人，台北地方法院審理後均裁定交保。台北地檢署晚間表示，等收到裁定書後再研議是否提起抗告。

法官裁定，吳春發600萬元交保，吳旭軒450萬元交保，吳旭祐800萬元交保，林守貞150萬元交保，一家四口合計2000萬元交保。

瑞軒自2004年投資VIZIO，VIZIO去年受疫情帶動的「宅經濟」影響和串流廣告業務成長，營收及獲利皆大幅成長。VIZIO在美國時間今年3月25日在美正式掛牌上市，當時預計發行價每股21美元。瑞軒持股約1515.78萬股，已認列帳上成本為每股4.8美元，估算未實現利益超過70億元、挹注每股盈餘約8.6元。

檢調懷疑，吳春發、吳旭軒等人利用VIZIO在美上市的利多訊息公布前，涉嫌利用他人名義提早買進瑞軒股票，超過1000張，涉嫌內線交易，違反證交法，至於吳春發家族因內線交易的擬制性、實際獲利仍待估算。

檢調懷疑，今年3月15日下午4時22分，瑞軒發布重大訊息「本公司董事會決議召開110年股東常會事宜」，疑為重大訊息成立時間點。