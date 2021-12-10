紀錄片《把以我為主角的漫畫拍成日劇！！》一窺町田啓太投入在漫畫評選的認真模樣。（車庫娛樂提供）

31歲日本男星町田啓太因演出人氣BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》紅遍海內外，他也將在東京電視臺聯手日本電子書籍平臺MECCHA COMIC發起的全新企劃

《把以我為主角的漫畫拍成日劇！！》擔任評審及男主角，親自選出想要演出的漫畫作品，並改編拍攝成真人日劇。

該企劃將分為「紀錄片」與「日劇本篇」2階段播出，紀錄片中可一窺町田啓太作為專業演員投入在漫畫評選的真實模樣，從眾多參賽漫畫家中，精心選出6組，再從中一一審查，最後選出獲勝的作品，作為審查委員長，他與參賽者進行面談、與工作人員進行評審會議等，認真參與這項企劃的各個階段，而被改編成日劇的原作漫畫，是如何誕生、又是如何變成真人版日劇，觀眾們可以和町田啓太共同見證，打造出一部娛樂、戲劇兼具的嶄新企劃。

町田啓太也分享了自己的心得：「我總是希望能更深入每一個作品，能參與這樣的企劃真的非常開心。我從小就受到漫畫很大的影響，一想到自己說不定會成為漫畫主角，而且還可以親自飾演，我覺得幸福到不行。」接著大讚每位參加漫畫比賽的參賽者都有非常厲害的獨創能力，令他為之動容，「這次獲選的漫畫是我們團隊經過不停煩惱，最後一致決定要拍攝成日劇的作品，絕對會將它拍攝成最有趣的戲劇作品。希望大家都能期待我們這部前所未有的挑戰之作」。

紀錄片《把以我為主角的漫畫拍成日劇！！》與町田啓太主演的日劇都將在明年1月起於GP＋線上影音與日本同步跟播。