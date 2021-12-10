中研院女研究助理(案16816)確診，讓本土35天+0破功，引發軒然大波，也讓指揮中心在昨(9日)晚間9點半緊急召開記者會說明。但資深媒體人黃揚明在臉書爆料，表示本周曾出入P3實驗室的外包商卻完全沒被匡列，質疑疫調有疏失。

黃揚明指出，這家外包商負責基因體研究中心大樓負壓系統濾網更換維護，從12月7日到9日一共6人都有進出該大樓工作，但事發後完全沒有接獲指揮中心或是院方通知的匡列指示，或是如何配合防疫工作。

黃揚明說，該公司主管向他訴苦「根本沒人通知，我們也不知道現在到底該怎麼辦」，打給1922，對方也打官腔「一切依指揮中心指示為主」，打給中研院，院方也輕描淡寫說P3負壓系統是獨立的，所以不用擔心。

該主管說，明明整棟基因體中心大樓清空，員工自主居家辦公，為何自己公司的人卻沒有接獲任何通知與指示，「我們外包商該怎麼辦？」，又由於負壓系統濾網充滿病菌，因此公司目前請這6人進行PCR檢測，並自主居家隔離等待結果。

主管表示，他們絕對全力配合防疫措施，但前提是要接到指揮中心的明確指示，而非不知該如何是好，只能自力救濟。