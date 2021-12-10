從第三節最高落後15分，上季第6國體大先一波12比0緊追，決勝期再8比0關門，10日74比66力克半個地主高師大，結束2連敗，拿下第3勝，110學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第2階段3勝3敗作收，上季第7高師大則吞3連敗，2勝4敗結束本階段，保八紅燈亮起。

大一菜鳥陳力生替補25分鐘，三分球3投中2拿21分，本季初入UBA單場最高，外帶4助攻、2抄截，陳冠中13分、5籃板、3助攻，碩二中鋒郭翰19分、19籃板、7火鍋，得分、火鍋雙寫UBA打6季（健行4季、國體2季）新高，籃板則第2高（上季對政大20個最高）。

前兩場連被逆襲，今天又是一路居劣勢，國體教練桑茂森說：「大幅落後時，陳力生、陳冠中雙雙自我請纓，希望改變set play，由他們一對一打點，且執行成功，得以後來居上，拿下重要一勝。」

陳力生說：「我跟陳冠中溝通，決定輪流打點，否則切傳，隊友空檔有把握，從而改變戰局。」他說，開季有些卡卡，現已愈上手，慢慢進入狀況，本階段3勝3敗肯定不滿意，關鍵是年輕經驗較不足，連兩場被義守、世新逆轉，但回台北後的第3、4階段，有信心多拿幾勝、成功保八。

陳冠中說：「我跟力生講好，他主控我當箭頭，我們相互調整體力，隊友幫忙，尤其郭翰的擋拆續有佳作，而拿下關鍵一勝。」