蔡英文總統的博士論文及學位爭議持續延燒，畢業於英國劍橋大學社會政治學碩士的民進黨前台北市議員童仲彥，近日被問及蔡總統論文問題，他表示，要解決這個問題很簡單，請外交部駐英國台北辦事處把蔡英文當年的論文成績及學位資料全部調出來，就知道是怎麼回事了。此外，談及資深媒體人彭文正被通緝，童仲彥則表示，他個人覺得這樣的作法有點太過頭了。

民進黨前台北市議員 童仲彥。(圖/中時新聞網)

童仲彥6日接受「中時新聞網」專訪，談及蔡英文總統論文，他表示若想一次解決所有爭議，其實只要去駐英國台北辦事處調當年論文資料，都能調的到，馬上就能還清白，要選舉的人，都要有學位、學歷證明。

童仲彥並秀出他當年在劍橋學歷證明和外交部領事局的學歷認證。他進一步指出，在英國要調資料，也很簡單，只要準備畢業證書，並上網填寫表格，校方就會把資料從英國寄來台灣。

說完，童仲彥也秀出自己20年前拿到LSE的入學許可和相關資料，並表示，以劍橋大學而言，要在短短9個月內，寫出多篇論文，又英國的成績是打很嚴的，60分級格，65分以上就是高分。而每篇論文都會有2個教授評分，進去第一年就要寫論文，並有2位教授打分。而自己入學劍橋第一年，寫的第一篇論文，就是寫以當年「在媒體所呈現的娼妓，以台北市封娼為例，做背景分析，推動合法性專區」。

童仲彥續指，日前論文門追查團隊踢爆，蔡英文論文有400個錯字，這在英國幾乎是不可能的，教授不可能會放行，而且口試委員自己也不認識，有其他系和外校的老師，絕對不會是自己的指導教授，是很嚴格的，且口試只要內容不好，就會不斷要求重改，更不可能出現「靠左靠右」的情形。

童仲彥也提到，自己當時有在想再去LSE讀一個碩士再讀博士，但後來回台灣當記者後很忙，這個規畫只好作罷。

對於蔡英文總統團隊聲稱，把論文將給學校後，學校遺失論文，不是蔡英文的責任。童仲彥認為，這在一般人的求學經驗裡，學校是不可能會弄丟論文的，這是沒辦法想像的，當然，可能蔡英文學姊比較忙，他和蔡英文也不同校，但就算弄丟，去申請論文通過的成績單，都能調的到，成績單上面會寫通過考試日期，甚至是畢業典禮日期，都會有。

童仲彥強調，照理來說，有畢業證書就一定會有論文，他在英國有很多朋友，有的已經在英國當教授，甚至有LSE的朋友，他們聽到「蔡英文的論文被學校搞丟了」都覺得很奇怪。

最後，童仲彥總結指出，他寧可相信蔡英文總統有論文、有資料，而且她一定是真博士，他要拜託外交部相關同仁，努力一點，幫蔡英文總統查一下論文資料，還她一個公道。

【互動直播室】蔡英文總統「論文門」爭議續燒 「劍橋留英」童仲彥爆卦解析｜@中時新聞網

值得注意的是，被問及如何看待『教育部封存蔡英文總統論文」？童仲彥表示，自己不清楚，蔡英文研究的是甚麼軍事機密還是太空科技？有必要封存論文嗎？至少她研究的東西，要能在倫敦大學的論文檢索系統裡面找到。

對於彭文正因追查論文門被通緝，而赴美尋求政治庇護，童仲彥說，他個人覺得這樣的作法有點太過了，不必要這樣，因為彭文正在學術界有相當的威望和知名度，而學者本身對追求真相本身，就有一股桀驁不馴的特質，但蔡英文總統有這麼大的權力和國家機器，卻用來打擊異己，他覺得很可惜，雙方應該好好坐下來對話，畢竟彭文正也不是不能對話的人。