彭于晏在《第一爐香》中飾演風流不羈的浪蕩少爺喬琪喬。（甲上娛樂提供）

馬思純在《第一爐香》中涉世未深的女學生葛薇龍。（甲上娛樂提供）

香港大導許鞍華執導最新愛情史詩鉅作《第一爐香》，聯手王家衛御用攝影師杜可風、世界級音樂大師坂本龍一及奧斯卡最佳服裝設計獎得主和田惠美打造一場華麗炫目的大銀幕感官盛宴，集結金馬影后馬思純、彭于晏、張鈞甯、范偉、梁洛施、張佳寧、尹昉、秦沛、白冰等堅強卡司主演。

該片為導演許鞍華第3度改編張愛玲的小說，故事藍本為《沉香屑•第一爐香》，講述涉世未深的女學生葛薇龍（馬思純飾）在中日戰爭期間從上海逃到香港避難後，尋求姑媽梁太太（俞飛鴻飾）的金援，正被紙醉金迷的上流生活迷惑時，又遇上風流不羈的浪蕩少爺喬琪喬（彭于晏飾），愛得無法自拔，甚至自甘墮落的出賣靈魂，也要綁住心愛的男人，故事細緻入微地刻畫角色的掙扎和陰暗面，呈現人們面對誘惑時，在慾望中一步步沉淪以至迷失自己的過程。

今（10日）曝光的前導預告，開頭就出現彭于晏與馬思純上演激烈親密床戲，彭于晏的眼神炙熱，用一口流利的葡萄牙語說著情詩，對馬思純狂放電，更大膽親吻張鈞甯敏感處，周旋於眾多女人之間，預告中1句「如果愛是這般自相矛盾，又如何在人的內心深處，激起如此真摯的情感。」呈現錯綜複雜的人物關係，更帶出女主角在愛情裡的執迷與韌性，讓觀眾紛紛直呼真的太揪心。同步公開的正式海報，也可看到馬思純與彭于晏在床上貼身相擁，2人看似親暱，但似乎又都各藏心思，關係耐人尋味。電影明年1月14日在台上映。