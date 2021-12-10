行政院長蘇貞昌約晚間8點半抵達開講。（周麗蘭攝）

民進黨籍立委劉建國10日晚間在斗六市南聖宮舉行公投說明會，他表示，如果反萊豬應該所有含萊克多巴胺的食品都要反，雞、鴨沒有嗎？只反萊豬是侮辱台灣人的智慧。桃園市長鄭文燦表示，朱立倫說反萊豬不是反美豬，「是當美國人三歲小孩嗎？」

劉建國在斗六市南聖宮的公投說明會今晚6點半舉行，約有來自雲林縣山線500、600名民眾到場，採高規格安檢入場。

劉建國演講時表示，萊豬進口表決，國民黨已經輸了，再提公投是甚麼意思，如果要反萊豬，應該所有含萊克多巴胺的肉都要反對，萊牛為何不反？雞、鴨都沒有嗎？

劉建國說，反萊克多巴胺只拿一項萊豬來反，是侮辱台灣人的智慧，國民黨說甚麼牛肉只吃一點點、豬肉吃很多，這種說法令人「掉下巴又沒知識兼不衛生」，要反就要全都反。

劉建國同時批評珍愛藻礁公投，不是「真愛」，是「虛情假愛」。

桃園市長鄭文燦演講表示，反萊豬就是製造台美貿易路障，朱立倫說反萊豬不等於反美豬，這種說法是「騙美國人是三歲小孩」，製造美國與台灣的困擾，反萊豬公投是「孤兒公投」，破壞台美關係，害台灣成為國際孤兒。

賴清德表示這是他第80場公投演講，美國萊豬進口台灣已經看到效益，台美將展開雙邊貿易談判，萊豬進口台灣影響並不大，民眾不想買就買不到，不想吃就吃不到，可以自主決定。

行政院長蘇貞昌約晚間8點半開講，不少民眾已提前散場。