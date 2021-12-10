台灣三星第二屆Solve for Tomorrow創意提案競賽於今日（10）舉行決賽暨頒獎典禮，本屆競賽以「永續社會」及「永續環境」為題，鼓勵年輕學子透過STEM（科學、科技、工程、數學）知識與創意思維提出解方，由「海岸清潔隊」團隊的「跨場域自動淨灘裝置」拿下首獎，特優獎則由「SWXN」團隊的「我要搭公車」奪下，優選獎則由「漫步在星雲」的「居家仿生復健手」獲得。

台灣三星表示，首獎由來自北一女中、建國高中與林口高中的「海岸清潔隊」團隊奪下，獲得20萬獎金與三星摺疊手機、曲面電競顯示器與智慧手錶等獎品，該團隊打造出自動淨灘裝置，期望透過多足機器人淨灘，結合AI、物聯網，搭配無線通訊模組與視訊傳輸遙控等，讓機器人自行辨識垃圾並自動夾取，解決人工淨灘在人力及地形限制的挑戰，未來團隊亦會透過機體優化、更全面的AI應用，朝更美好的環境永續目標邁進。評審們對該作品的科技應用多元性及完整度表示高度讚賞，並看好實際運用的可能性。

特優獎則由來自高雄鳳山高中的「SWXN」團隊奪下，作品「我要搭公車」為智慧乘車解決方案，包括智慧上車鈴及預約乘車系統，解決公車司機須同時專注於路況與乘客可能發生的意外，並顧及乘客搭乘權益等問題，獲得優選獎的「漫步在星雲」團隊來自高雄市立志高級中學，因家中長輩的復健需求及台灣高齡社會與長照的問題，構想出協助中風患者的「居家仿生復健手」，可連接藍牙、手機APP，減少醫療人員與患者的負擔。

第二屆Solve for Tomorrow競賽吸引超過百組參賽隊伍，三星邀請 PaGamO／BoniO Inc.執行長葉丙成教授、臺灣童心創意行動協會（DFC臺灣）台灣發起人許芯瑋、5％Design Action副執行長黃詩妤、圖文不符、簡訊設計、志祺七七共同創辦人張志祺，以及台灣三星企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮，組成本次評審團隊，以問題定義、創新概念、科技應用、作品完整度、提案技巧等面向進行評選，並決選出5組優勝隊伍。