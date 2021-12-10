宏達電宣布，10、11連續兩日與高雄市政府共同於「亞灣創新x新創大南方活動」中，展示最新5G AIoT應用服務成果，包含5G專網及行動專網、5G智慧監測、5G智慧巡檢以及5G遙控載具等多種商業應用。

宏達電表示，「大南方大發展南臺灣發展計畫」為國發會於2020年所提出，其中，高雄亞洲新灣區將結合數位科技，發展體感科技、物聯網、智慧城市等產業，並結合周邊高雄港整體開發，使亞洲新灣區成為南台灣重要科技產業發展聚落，促進地方繁榮與創造就業。

宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，很高興今年與高雄市政府一同創造5G AIoT應用成果，不但建立首座「5G XR O-RAN 實驗場」，提供製造加工業者或創新應用內容業者免費測試的5G專網研發平台，並創造相關智慧整合應用，帶動高雄轉型為科技智慧城市，未來雙方也會持續在智慧工廠、智慧醫療、創新教育和娛樂等多個領域發展。