要跳槽到新公司，薪水怎麼開才合理？有網友在面試時被問到「期望薪資」，他擔心自己的回答跟行情差異太大，導致錯失這次機會，於是向鄉民求助，釣出許多過來人曝開薪公式，月薪至少要以原來薪水的1.2至1.5倍開價才合理。

一名網友8日在PTT上發文表示，他今年剛畢業國立文組學士，目前在半導體做BOM管理，他最近收到一個電子業外商公司的面試，面試工作是工業工程專員，目前面到最後一關需要填期望薪資。本來這個工作是要找有經驗的人，但因為他們找不到有經驗又英文好的人，因此改方向找英文好又可以培養的新鮮人進去訓練專業。

原PO表示，該公司在104上PO的徵才廣告是三年經驗40K起跳，但因為完全沒經驗也非本科，因此很猶豫不知道該怎麼開，他想開38K，但怕太獅子大開口。有詢問過，公司會以經驗和內部薪資水準核薪，但自我評估跟行情差異太大也有可能就不錄取，並且是曾經發生過的事，因為是蠻想去的公司，讓原PO相當煩惱，「期望薪資如何開才合理？」。

貼文引起鄉民討論，不少人提出跳槽轉職的「開薪公式」，就是原本月薪的1.2至1.5倍，「月薪x1.2-1.5才有跳槽的價值」、「1.2倍談差了，1.5倍合理，2倍算你厲害」、「要跟他們說你原本的薪資結構，來38k才1.2已經是低標了。要表現出貴公司很不錯，所以可以接受薪資漲幅不高但願意來的感覺，有自信一點」、「至少1.2倍起跳啊」。