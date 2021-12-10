民進黨國際事務部發動「公投為什麼這麼投？」6都座談會，20多位參加者多數為年輕網友，10日巡迴臺南市最後1場，現場5名講者透過網路與現場民眾、網友互動討論4項公投議題，民進黨副秘書長林飛帆認為18日公投結束，恐怕還有更多問題要解決。

民進黨在公投議題上除了發動全臺路口宣講，爭取一般民眾票源，黨內國際事務部鎖定年輕世代的網友，爭取青年認同，日前在臉書上以「公投為什麼這麼投？」為主題，舉辦6都巡迴座談會，被稱為「文青」場。臺南場為壓軸場，選在「好廳」小場地舉行，20多位民眾透過網路報名參加，現場架設網路直播。

民進黨5位宣講者都在網路上具有一定聲量，主打年輕族群，包括遠景基金會執行長賴怡忠、環境律師詹順貴、民進黨不分區立委洪申翰、民進黨發言人謝佩芬與林飛帆，臺南新芽理事長嚴婉玲以個人名義參與主持。

宣講者每人負責一項公投議題，最後林飛帆以臺灣正面臨國際地位轉型，這場公投非只是「投奇摩子」，而是攸關臺美關係、能源政策的未來發展走向。他提到，若18日之後，重啟核四、反萊豬進口、珍愛藻礁與公投綁大選四項公投議題都過關，「恐怕還有更多問題要解決」每個人都要思考這種結果的代價。

現場並接受民眾與網友提問，嚴婉玲自行提問包括能源政策與南臺灣的空汙，反萊豬進口與近期臺南許多小吃漲價等問題。都是涉及臺南在地觀點的公投議題。