美國前國務卿希拉蕊．柯林頓已首次公開讀出2016年因在總統大選敗給川普而未讀出的勝選感言，其中提及團結、美國首位女總統的里程碑意涵以及她會與已逝母親說的話。

線上教育串流平台MasterClass昨天發布新聞稿表示，也曾是第一夫人的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）在講授堅韌的力量時，讀出了當年講稿的部分內容。

希拉蕊在美國國家廣播公司（NBC）「今日秀」（Today）網站影片旁白中說：「我在這堂課要跟各位分享我若贏得2016年大選原本要發表的演講，以直接面對我最為人所知的挫敗之一。」

影片顯示，希拉蕊打開文件並讀出講稿的部分內容，其中談到了團結的重要性；「我的美國同胞們，今天你們向全世界傳遞了一項訊息…我們的特色並不僅在於我們各有見解，我們不會是個你我分明的國家。美國夢之大，足讓所有人共享」。

講稿接著指出，她當選為美國首位女性總統對美國和全世界具有何種里程碑意義，「我見過在女性擁有投票權之前出生的女性…我也見過小男孩和小女孩，他們不明白為何女性以前從未擔任過總統」。

「如今他們明白，全世界都明白，美國的每個男孩和女孩都可以成長為他們夢想中的那種人，包括擔任美國總統。」

「這是全體美國人民的勝利，包括男人和女人，男孩和女孩，因為正如我們國家再次證明的那樣，當沒有天花板的時候，天空才是極限。」

希拉蕊眼含淚水，談到她已逝母親的艱難童年，以及時光若能回轉，她會對母親如何談論自己的勝選。她說：「我夢想走到她面前…說：『看著我，聽我說，你能撐過去，你會擁有自己的美好家庭和3個子女，儘管很難想像，但你的女兒長大後會成為美國總統』。」

希拉蕊之母朵蘿西·郝爾·羅德翰（Dorothy Howell Rodham）2011年過世，享耆壽92歲。