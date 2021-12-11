大陸網民說，看了上海文峰影片真以為到了朝鮮

曾因多次消費糾紛遭上海市場監管部門處罰的上海文峰美髮美容公司最近再又成為微博熱搜焦點。該公司微博登出馬屁雄文吹噓「老闆有天眼」、「掌握萬物規律」引爆網路熱議，網民對該公司吹捧其老闆的肉麻帖文表示「驚嘆不已」，為其拍馬屁送上「彩虹屁天花板」的封號。在網上流傳該公司視頻中，以類似官方開會佈置加上又唱又跳的滑稽動作，完全是邪教的一派作風。上海市官方已撤除其官網與微博帳號並立案調查。

綜合陸媒報導，一家僅僅以美髮美容為主業的公司，竟讓一名7旬老翁在3年內消費了235萬人民幣，事件在網上曝光後讓網民大嘆「開了眼界」。公開資料顯示，上海文峰美髮美容公司經營範圍包括美容美髮，銷售日用百貨、五金交電、建材、酒店設備、美髮美容用品、化妝品、保健服務，營業項目極為廣泛，但多年來屢屢發生消費糾紛，甚至出現非法行醫致人於死的案件。

上海文峰總裁陳浩出現時的排場。（圖／網路）

上海文峰美髮美容公司坐落於上海普陀區綏德路的世界美容師大廈，公司宣傳材料從創始人到公司提供的服務與產品，神之又神的表述無處不在，近年因違反《廣告法》被監管部門多次約談處罰。另外還發生多次顧客在店內消費時死亡，以及為顧客進行針炙、拔罐後致死的事件，最後法院僅判處以針炙非法行醫者5個月拘役緩刑與3000元人民幣罰金。

上海市消保委表示，自2021年6月以來，收到對文峰美容美髮的投訴476件。其中包括消費糾紛與店家加盟糾紛，該公司2次被上海市消保委約談消保委亦對外發文提示文峰美容美髮商業模式暗藏重大風險。

上海文峰總裁陳浩在新年向員工致辭，其擺設取鏡完全是黨與國家領導人發表新年講話的規格。（圖／上海文峰官網）

真正引發網友驚嘆的是在這麼多消費與商業糾紛以及官方處罰引起爭議後，上海文峰還在其微博公眾號@今日文峰上發表一篇令網民吐血的馬屁文章，聲稱該公司老闆陳浩（膩稱浩哥）「開了天眼」，「能掌握萬事萬物規律」，可謂「一代神人」，「有通天通地之靈氣，手掌紋裡有4顆3角形，凡事只要過了他的眼睛和大腦，一切都會變得通透」，「是首屈一指的360行狀元大滿貫」。

大陸《央視新聞》對上海文峰的做法點評稱，該微博文章吹捧其公司總裁陳浩的文章，「內容之誇張、文辭之肉麻令輿論驚歎」，甚至被網民戲謔為「彩虹屁天花板」。特別是網上瘋傳的文峰公司內部煞有介事的誇張開會、翩翩起舞、動作示範等視頻，「在令人噴飯之餘，更發人深思：這絕不只是沐猴而冠式的黑色幽默！」其視頻在網上瘋傳，網民說，「看了公司員工又唱又跳歡迎浩哥，還以為到了朝鮮（北韓）。」

陸媒《央視》評論說，網上瘋傳的文峰公司內部煞有介事的誇張開會、翩翩起舞、動作示範等視頻，其沐猴而冠的姿態令人噴飯。（圖／網路）

據網上企業查詢資料庫顯示，上海文峰始創於1996年，現已發展成為一家集美髮美容、科研、生產、教學、服務、推廣為一體的大型集團化企業，註冊資金1000千萬，總部位於上海，擁有生物製藥、化妝品工廠、職業培訓學校、醫學美容中心，在上海、北京等十個大中型城市有數百家直營連鎖店，員工達4萬人，年營業額高達數十億人民幣。

目前上海市場監管部門進行立案調查後，其官網被封，微博公眾號內容清空，網路平台集體消失。一個號稱員工4萬年營業額數十億人民幣的公司就如此突然消失，也成為網上的笑談，網民也質疑，這樣的一間像邪教一樣的公司竟然也能存在這麼久，真是奇也怪哉！