友邦尼加拉瓜今宣布再次與中華民國斷交，轉而與中國大陸建交，使中華民國邦交國也降至14國，創下歷史新低。對此，前民進黨立委郭正亮表示，尼加拉瓜宣布斷交，但美國事前卻不知情，顯然情報工作出現問題，他認為「代誌大條了」。

郭正亮10日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，尼加拉瓜斷交，轉與北京建交，顯然與美國英國等國抵制北京冬奧、以及開民主峰會沒邀請中、俄有關，這是國際關係運作上的一種政治報復。

他指出，含尼加拉瓜在內的中美洲邦交國有3個，另外2個是宏都拉斯和瓜地馬拉，但事實上，這對中國大陸而言，都不是很重要的國家，因為美國最重要的國家如巴拿馬、哥斯大黎加都已經和北京建交，這次可能主要目的就是警告美國。

郭正亮也提到，宏都拉斯總統大選變天，新的總統當選人是很「親中」的，因此，從時間上來說，對台灣是很不利的，而且美國這次丟大臉了，美國對尼加拉瓜與中國大陸建交，它完全不知道，顯然CIA(美國中央情報局)情資出現嚴重問題。且今天才傳出斷交消息，尼加拉瓜代表隔幾個小時人就在北京了，而尼加拉瓜離美國這麼近，美國卻沒察覺，顯然整件事「代誌大條」了，這是外交情報失靈。

對於美國為何事先沒注意？郭正亮說，可能美國緊盯宏都拉斯，結果對岸直接拔掉尼加拉瓜，他也坦言，斷交事件台灣自己也要警惕，蔡政府5年斷了8個邦交國。