新華社報導，中央經濟工作會議於12月8日至10日在北京舉行。

會議認為，今年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。大陸經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，國家戰略科技力量加快壯大，產業鏈韌性得到提升，改革開放向縱深推進，民生保障有力有效，生態文明建設持續推進。

會議指出，在充分肯定成績的同時，必須看到經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。在世紀疫情衝擊下，百年變局加速演進，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定。既要正視困難，又要堅定信心。大陸經濟韌性強，長期向好的基本面不會改變。要堅定不移做強經濟基礎，增強科技創新能力，堅持多邊主義，主動對標高標準國際經貿規則，以高水平開放促進深層次改革、推動高品質發展。

會議認為，在應對風險挑戰的實踐中，進一步積累對做好經濟工作的規律性認識。必須堅持黨中央集中統一領導，沉著應對重大挑戰，步調一致向前進。必須堅持高品質發展，堅持以經濟建設為中心是黨的基本路線的要求，全黨都要聚精會神貫徹執行，推動經濟實現質的穩步提升和量的合理增長。必須堅持穩中求進，調整政策和推動改革要把握好時度效，堅持先立後破、穩紮穩打。必須加強統籌協調，堅持系統觀念。

會議強調，明年將召開黨的「二十大」，要保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境。繼續做好「六穩」、「六保」工作，持續改善民生，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定，迎接黨的「二十大」勝利召開。

會議要求，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。