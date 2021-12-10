趁著年底疫情趨緩，已停辦兩年的愛彼表（Audemars Piguet）AP 盃高爾夫大師賽熱鬧登場，邀請明星球員和近百位愛彼表VIP在大溪高爾夫球場揮桿，胡宇威、楊一展和周予天也受邀小試身手，三人雖是高爾夫的初學者，但揮桿姿勢一流，頗有高球名將之風，果然是吃演藝這行飯。

愛彼表舉辦高爾夫大師賽，楊一展（右起）、胡宇威、周予天三位高球菜鳥揮桿架勢一流，演什麼像什麼，果然是吃演藝這行飯。（Audemars Piguet提供）

胡宇威是愛彼表迷，擁有兩只皇家橡樹腕表，雖是品牌忠誠粉絲，但愛彼表實在太夯，有錢也買不到，尤其是今年新發表的綠面皇家橡樹腕表，更是讓他心癢難耐，心想這回愛彼表邀請他為大師賽開球，一定要好好表現，這一個月他苦練高爾夫，開球前一晚還擔心失眠，半夜突然驚醒，幸好在場觀眾都稱讚他的開球姿勢很帥，球飛得又高又遠，讓他很滿意，給自己打了120分。

楊一展熱愛三鐵，日前參加113公里三鐵賽以不到6小時完賽，但高爾夫就完全是門外漢，雖然揮桿落空，但姿勢還是很帥。周允天則是天才型球員，才上一堂課就上場，表現可圈可點，意外發現自己可能有點天賦。

愛彼表與高爾夫運動有相當緊密的關係，多年來致力於贊助推廣高爾夫活動，贊助全球知名的高爾夫選手，從2013年起，愛彼表不定期在各地舉辦高爾夫友誼賽，邀請VIP表迷與夢幻團隊的高球名將一同揮桿、砌磋球技，已成為愛彼表最受歡迎的VIP活動。

愛彼表皇家橡樹離岸型潛水表白金黑色陶瓷限量版，42mm，176萬2000元。（Audemars Piguet提供）

愛彼表皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼表，43mm，114萬元。（Audemars Piguet提供）