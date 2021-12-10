富邦金控公布11月自結稅後淨利50.19億元，累計今年前11月稅前淨利達1613.77億元，稅後淨利1408.34億元，較去年同期成長75.22％，每股盈餘(EPS)達12.21元，續居金控每股獲利王寶座；富邦金控累計前11月稅後淨利、每股獲利雙雙續創歷史新高紀錄。

子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前11月獲利皆再創下歷史新高！富邦金控11月底淨值約9240億元，普通股每股淨值70.17元。

截至11月30日，富邦金控已取得日盛金控58.23％股權，而富邦金於11月認列日盛金投資收益2.1億元。

富邦金控以壽險獲利能力最佳；累計前11月稅後淨利突破千億達1007.28億元，較去年同期成長91％，11月份台股大盤走升，當月指數終以上漲約2.6％作收，富邦人壽表示，維持彈性操作並持續實現投資獲利。人壽淨值逾5784億元，淨值比率高於10％，RBC超過300％，資本水準維持良好。

債市投資方面，持續以提高整體經常性收益為主要策略。11月台幣走勢平穩，境內經常性避險成本(CS) 維持低檔(20bp以下)，今年累積前11月匯兌損益與避險成本，持續大幅優於去年同期。