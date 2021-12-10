大陸山東省1名股民潘日忠，透過操縱71個帳戶大炒4檔股票，在短短半年的時間內，從股市裡暴賺約2.23億元人民幣（折合新台幣約9.8億元），行徑曝光後，不僅沒收潘忠日在股市非法獲利，還處以和違法金額相同的罰款，總共罰4.46億元人民幣（折合新台幣近20億元）。

綜合陸媒報導，居住於山東省萊陽市的51歲男子潘日忠，在2018年底至2019年5月期間，控制71個證券帳戶操縱「天鐵股份」、「鼎捷軟體」、「瑞普生物」、「嘉澳環保」等4檔股票，每一檔股票都運用30個帳戶以上操控，每檔至少獲利上千萬元人民幣，最多的鼎捷軟體獲利更高達1.33億元人民幣。

處罰書顯示，潘日忠自行介入部分證券帳戶，並通過配資中介借入部分證券帳戶，採用集中資金優勢、持股優勢進行連續買賣操作，在控制的帳戶之間進行交易等多種手段，進而影響股價與成交量。

中國證監會召開聽證會，過程中潘日忠和其代理人以潘日忠文化程度不高，對證券交易規則和相關法律法規不了解為由，請求減輕處罰，只罰違法獲利；但證監會認為，潘日忠具有操縱市場的主觀意圖，確實構成違法行為，不能因其對法規不了解、不知法為由而免責，故決定沒收潘日忠2.23億元人民幣的非法所得，並處以和違法所得相同金額的罰款，總計罰4.46億元人民幣。